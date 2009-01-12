Черновецкого посетила интересная мысль: цены на метро снизят
12:40, 12 января 2009Общество
4490
Ждем заседания Киевсовета
Ожидания киевлян, пользующихся общественным транспортом, могут сбыться.
Сегодня, 12 января, мэр Киева Леонид Черновецкий заявил, что во время новогодних каникул его посетила интересная мысль.
А именно: снизить стоимость поездки в метрополитене на 30 копеек (до 1,7 гривни за поездку), а в троллейбусах на 50 копеек (до 1,5 гривни за поездку).
Это решение мэр столицы обещает принять на ближайшем заседании Киевсовета.
Комсомольская правда в Украине
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter