Черновецкого посетила интересная мысль: цены на метро снизят

12:40, 12 января 2009
Общество
4490

Ждем заседания Киевсовета

Ожидания киевлян, пользующихся общественным транспортом, могут сбыться.

Сегодня, 12 января, мэр Киева Леонид Черновецкий заявил, что во время новогодних каникул его посетила интересная мысль.

А именно: снизить стоимость поездки в метрополитене на 30 копеек (до 1,7 гривни за поездку), а в троллейбусах на 50 копеек (до 1,5 гривни за поездку).

Это решение мэр столицы обещает принять на ближайшем заседании Киевсовета.

Комсомольская правда в Украине

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter