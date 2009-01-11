В Киеве глава благотворительного фонда сбывал наркотики

Сотрудники столичного отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков задержали директора одного из киевских городских благотворительных фондов социальной реабилитации молодежи, который под видом лечения наркозависимых сбывал им наркотики.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве, должностное лицо под видом оказания наркологической помощи наркозависимым незаконно хранил и сбывал им трамадол и другие психотропные и сильнодействующие лекарственные средства.

Во время обыска у директора фонда было обнаружено и изъято 101 ампулу и 165 капсула трамадола, 60 капсул феназипама, свыше 4,5 тыс. таблеток клофелина, 300 ампул кетамина и других препаратов.

Как отметили в столичной милиции, стоимость указанных препаратов по ценам "черного рынка" составляет свыше 80 тыс. грн.

Руководитель фонда задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.307 (незаконное хранение и сбыт наркотических веществ) Уголовного кодекса Украины.