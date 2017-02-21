Россия в составе "гумконвоя" отправила на Донбасс военный автомобиль

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Особенностью данной колонны является то, что в ее составе следовал специализированный автомобиль РХБ защиты, который не может относиться к категории «гуманитарного» груза первой необходимости», - подчеркивается в сообщении.

Также в пограничном ведомстве отметили, что поскольку перемещение т.н. «гумконвоя» происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла лишь визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций.

«В целом с 5.50 до 6.30 через российский пункт пропуска «Матвеев Курган» на въезд в Украину проследовало 15 автомобилей т.н. «гумконвоя». Грузовики перевозили преимущественно якобы продукты питания», - говорится в сообщении.

Вторая колонна т.н. «гумконвоя» через пункт пропуска «Донецк» (РФ) по состоянию на 9.00 21 февраля государственную границу не пересекала, отметили в ГПСУ.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 февраля, Россия отправила на оккупированный Донбасс 60-й «гумконвой».

По данным МЧС России, на пути следования колонна МЧС России разделилась на две части. Одна из них прибыла в пункт пропуска «Донецк», вторая – «Матвеев-Курган».

Справка УНИАН. Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые «гуманитарные конвои». Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».