В Днепре почтили память героев Небесной сотни (фоторепортаж)

В понедельник, 20 февраля, на аллее Героев Небесной сотни в Днепре собрались более полутысячи горожан. Среди них были волонтеры, бойцы АТО, священнослужители и просто неравнодушные люди. Они принесли десятки украинских флагов.

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Как сообщили в пресс-службе горсовета, в дни третьей годовщины расстрелов на Майдане Независимости память героев Небесной сотни почтили минутой молчания. К монументу павшим борцам за свободу Украины возложили цветы памяти. По погибшим в дни массовых расстрелов на Майдане Независимости на аллее Героев Небесной сотни отслужили траурную панихиду.

Как сообщал УНИАН, в Украине согласно указу президента "О чествовании подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни" 20 февраля отмечают День Героев Небесной сотни. В период с 18 по 22 февраля во всех регионах страны запланированы мероприятия по случаю Дня Героев Небесной сотни.