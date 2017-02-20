В Киеве продолжают чествовать память погибших героев Небесной сотни (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, меры безопасности в правительственном квартале и на Майдане Незалежности по сравнению с вчерашним днем несколько ослаблены.

Люди несут цветы к местам расстрела майдановцев и к памятным знакам на Аллее Героев Небесной сотни. В целом на Майдане Незалежности и в правительственном квартале людей немного — несколько сотен на Майдане и около 100 человек возле часовни рядом с верхним выходом из станции метро "Крещатик".

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Как и вчера, правительственный квартал перекрыт металлическими заборами, однако рамок металлоискателей уже нет. Но правоохранители просят граждан показать содержимое ручной клади.

Следует также отметить, что возле Администрации президента уже нет оцепления правоохранителей. Там дежурят не более 10 нацгвардейцев возле металлического заборчика, который перекрывает проезд на ул. Банковую со стороны ул. Институтской. Также нет оцепления возле входа в Национальный банк.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля возле Администрации президента произошли столкновения между протестующими против торговли с оккупированным Донбассом и правоохранителями, которые начались после того, как полиция не дала протестующим установить палатки возле АП. Впоследствии часть активистов отправилась к Европейской площади, где возле установленного пункта пропуска сломала металлическую рамку.

Во время столкновений на Европейской площади участников акции протеста с правоохранителями серьезно пострадал полицейский, пятеро протестующих были задержаны. Сегодня утром из Деснянского райотдела полиции выпустили командира батальона ОУН Николая Кохановского и других задержанных вчера во время столкновений в центре Киева сторонников блокады ОРДЛО с силовиками.