Погода на Рождество

7 января на территории Украины, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура в западных областях, Одесской области и в Крыму ночью 10-15°, днем 4-9° мороза, на Южном побережье Крыма ночью 3-5° мороза, днем около 0°; в северных областях ночью 16-21°, в восточных, центральных и Запорожской области 20-25° мороза, днем 8-14° мороза.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

8-9 января сохранится переменная облачность. Временами пройдет небольшой снег, мокрый снег, днем 8 января на юге с дождем (в восточной части и в Крыму местами умеренные осадки), слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный (8 января в восточной части страны южный), 7-12 м/с, в западной и южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура 8 января ночью в восточной части 17-22°, в Луганской области до 26° мороза, в центральных областях 11-16° мороза, на остальной территории послабление до 8-13° мороза; днем 3-8°, на востоке до 11° мороза, на крайнем юге 1-6° тепла. Температура 9 января ночью 11-16°, на северо-востоке до 20° мороза, в Крыму около 10° мороза; днем 3-8° мороза, в восточных, северо-восточных областях 9-14° мороза.

10 января ночью в западных и северных областях, днем в Украине пройдет небольшой снег. Температура ночью 7-13° (в северных областях 5-10°), в Карпатах, Закарпатье и восточных областях 12-18° мороза, днем 2-8° мороза, в Крыму около 0°.

11 января без осадков, лишь ночью в Крыму и Приазовье возможен небольшой снег. Температура в восточных областях ночью 15-20° мороза, днем 9-14°, на остальной территории ночью 11-17°, в Крыму 8-13°, днем 5-10° мороза (в западных областях и в Крыму 0-6° мороза).

В Киевской области 7 января будет переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 16-18°, днем 8-10° мороза. Температура по области ночью 16-21°, днем 8-13° мороза.

8-9 января - переменная облачность, временами небольшой снег, мокрый снег, слабая метель (ночью 9 января без существенных осадков). Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. На дорогах гололедица. Температура ночью 8 января 8-13°, 9 января 11-16° мороза; днем 3-8° мороза (в Киеве ночью 8 января около 10°, 9 января 12-14° мороза; днем 5-7° мороза).

10 января возможен небольшой снег, температура ночью 5-10°, днем 2-7° мороза. 11 января без осадков, температура ночью 11-17° мороза, днем 5-10° мороза.