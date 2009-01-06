Крупное падение курса евро
11:34, 06 января 2009Общество
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Всему виной Обама
Крупное падение курса евро зафиксировано на мировых валютных рынках.
За 1 евро в Евросоюзе давали 1 доллар 36 центов. В результате обменный курс доллара достиг трехнедельного пика по отношению к единой европейской валюте. Эксперты говорят, что спрос на доллар поддерживает информация о подготовке проекта программы по стимулированию американской экономики, который готовится командой Барака Обамы. Программа предусматривает создание трех миллионов новых рабочих мест и сокращение налогов для среднего класса в размере 300 миллиардов долларов.
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