Полиция проводит проверку по блокированию автодороги возле Чонгара

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной полиции, к правоохранителям сегодня обратилась жительница Новотроицкого района Херсонской области и сообщила, что вблизи Чонгара неизвестные не пропускают ее автомобиль.

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"Следственно-оперативная группа, которая прибыла на место происшествия, установила, что возле села Чонгар между ВСУ и представителями одного из общественных формирований возникла конфликтная ситуация. Полиция выясняет обстоятельства инцидента. Также на месте происшествия работает военная служба правопорядка", - отметили в полиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня в оперативном командовании ВСУ «Юг» заявили о попытке атаки на подразделение вблизи Крыма со стороны незаконного формирования. Согласно заявлению командования, подразделение, которое входит в состав воинской части ОК «Юг» и выполняет боевые задачи в Херсонской области, на границе с оккупированным Крымом, по приказу командира обустраивало боевые позиции, когда на позиции прибыли "максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования".

"Учитывая специфику подразделения и условия ситуации, формирование было задержано и разоружено, выполнены все требования уставов и других законодательных актов относительно действий в подобных ситуациях», - заявили в командовании «Юг».

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обвинил в сегодняшнем конфликте военнослужащих ВСУ.

"В ночь с 12 на 13 февраля 2017 года на Чонгаре произошел инцидент между военнослужащими ВС Украины и членами общественной организации «Аскер». Началом инцидента стал немотивированный и силовой захват военнослужащими обустроенной общественной организацией «Аскер» территории, на которой базируются бойцы формируемого крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана ", - написал Чубаров в Facebook. По его словам, во время инцидента военнослужащими ВС Украины были повреждены отдельные сооружения и имущество общественной организации «Аскер», осуществлялись попытки применения физической силы к членам организации «Аскер».