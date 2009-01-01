Газпром заявляет, что полностью прекратил поставки в Украину

Объем сокращения - 90 млн. кубометров

Поставки газа на Украину прекращены полностью, сообщили журналистам в управлении информации ОАО "Газпром". "Поставки на Украину прекращены полностью 1 января в 10.00. Объем сокращения составил 90 миллионов кубометров. Транзит газа в Европу продолжается в объеме 300 миллионов кубометров в сутки", - передает РИА "Новости".

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