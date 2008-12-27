Газпром: цены снижаются, но для Украины будут выше

Цена газа для Украины в 2009 году будет выше цены 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил официальный представитель правления ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ.

«Пока точную цифру мы публично не называем, но с учетом тех тенденций, которые существуют на мировом рынке углеводородов, – цены снижаются, но очевидно, что цена газа для Украины в следующем году будет выше, чем сейчас», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

По его словам, «это признают украинские коллеги».

При этом С.КУПРИЯНОВ напомнил, что цена газа для Украины в 2005 году составляла 50 долл. за тыс. куб., в 2006 – 95 долл., в 2007 - 130 долл., в этом - 179,5 долл.

Он отметил, что все это время длится переходный период, который должен позволить Украине адаптироваться к более высоким ценам на газ.

«Если посмотреть на текущий год, то цена, по сравнению с европейскими потребителями, отличалась почти в два раза»,- сказал С.КУПРИЯНОВ, добавив, что среднегодовая цена для Европы была больше 400 долл, а в конце года зашкалила за 500 долл.

Комментируя высказывания представителя Секретариата Президента Украины о «справедливой» цене на газ в 100 долл. за тис. куб., представитель правления «Газпрома» сказал: «Здесь наша позиция очень простая: если вы считаете, что справедливая цена 100 долларов, то пойдите на рынок и купите».

«Есть Алжир, Норвегия, Катар… Если они (Украина) где-то купят в любом виде с поставкой в любую точку мира газ за 100 долл., мы готовы его забрать в этой точке и заместить на нашей границе», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА заявила, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО считает оптимальной ценой для Украины за российский газ в 2009 году 100 долларов за тысячу кубометров.