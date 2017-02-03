Директор департамента Нацбанка "погорел" на взятке вместе с тремя сообщниками

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, операция по задержанию состоялась вчера, 2 февраля.

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«Во время получения последней части неправомерной выгоды в сумме 25 тыс. долларов США задержан директор одного из департаментов Национального банка Украины и трех его сообщников, которые выступали в роли посредников», - говорится в сообщении.

По данным ГПУ, один из них является гражданином Азербайджана, о чем письмом уведомили посольство республики в Украине.

«Указанный руководитель Департамента платежных систем Национального банка Украины, действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на получение неправомерной выгоды для себя, разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через указанных посредников от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью неправомерной выгоды на общую сумму 35 тыс. долларов США в два этапа за регистрацию в Нацбанке внутригосударственной платежной системы «Платисервис» для осуществления наличных и безналичных переводов в пределах Украины и выдачу указанному предприятию соответствующего свидетельства», - рассказали в Генпрокуратуре.

Задержанному представителю Нацбанка сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а также его сообщникам за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение служебным лицом, которое занимает ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя, совмещенном с вымогательством неправомерной выгоды, а его сообщникам посредничество в ее получении).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Позднее в Национальном банке прокомментировали ситуацию, отметив, что полностью готовы сотрудничать с правоохранительными органами.

«НБУ сообщили о следственных действиях Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины. Мы выясняем обстоятельства и уточняем информацию. НБУ будет всячески содействовать проведению следственных действий и предоставлять соответствующую информацию для всеобъемлющего, полного и объективного расследования», - говорится в комментарии НБУ.

Как сообщал УНИАН, на текущий момент в Украине использует 39 платежных систем, две из которых являются азербайджанскими.