Суд арестовал экс-главу правления банка "Михайловский" с возможностью внесения залога

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Киева Надежды Максимец.

Подозреваемый был приводом доставлен в суд следователями столичной прокуратуры совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины.

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«В ходе судебного заседания прокурором были приведены неоспоримые доказательства ненадлежащего процессуального поведения подозреваемого, а также наличие рисков уклонения его от следствия. Суд, учитывая приведенные обстоятельства, поддержал позицию прокуратуры и изменил экс-председателю правления банка «Михайловский» меру пресечения», - написала Максимец.

Дорошенко был взят под стражу сразу после оглашения решения.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 23 мая 2016 года заявил о решении отнести банк «Михайловский» к категории неплатежеспособных за проведенные им сомнительные операции с депозитами физических лиц.

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В августе Нацполиция сообщила о вручении подозрения и аресте экс-главы правления банка «Михайловский» Дорошенко, подозреваемого в хищении 870 млн грн средств и доведении банка до неплатежеспособности. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Позже суд изменил Дорошенко меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест.

30 января стало известно, что суд дал разрешение на задержание Дорошенко с целью его привода для дальнейшего решения вопроса об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

Ранее, 27 января, Дорошенко не явился к следователю прокуратуры для объявления нового подозрения (кроме хищения имущества, ему дополнительно инкриминируется доведение банка до банкротства). Дорошенко утверждал, что он был госпитализирован каретой скорой помощи в больницу, где находился в с четверга, и не планировал скрываться от следствия.