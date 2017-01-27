Двое россиян, которых не пустили в Украину, ранее служили в разведке РФ - Слободян

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает "112 Украина".

"В ходе собеседований оказалось, что по крайней мере двое из них проходили службу в ВС РФ в главном управлении разведки. Это был еще довоенный период. Но тем не менее мы знаем, что бывших разведчиков не бывает", - заявил Слободян.

По словам спикера Госпогранслужбы, цель поездки в Украину еще определяется.

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"Возможно, что действительно они, будучи причастными к деятельности одного из банков на территории РФ, скрываются от преследований со стороны финансовых органов. Это одна из версий, но как на самом деле, будет ясно позже", - отметил он.

В каких именно финансовых схем они причастны, не установлено, поскольку они немного путаются в показаниях.

"Часть из них находится еще в аэропорту, затем будет принято решение о дальнейшей их судьбе. Их типаж видно из видео, которое опубликовали - это мужчины одного возраста, один из них бывший военнослужащий с большим количеством татуировок на теле, в том числе там есть и свастика. Он объясняет, что свастика не дала ему продвинуться в военной карьере, поэтому он уволился", - добавил Слободян.

Ранее шестерых граждан России, среди которых возможны военные РФ и лица со связями с НВФ, разоблачили пограничники и СБУ в столичных аэропортах.