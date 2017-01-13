Генштаб назвал дату сборов первой очереди резервистов (видео)

20:35, 13 января 2017
Общество
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Генштаб планирует начать сборы резервистов 1-й очереди уже с 17 января.

"Согласно плану боевой подготовки, начиная с 17 января 2017 года, на базе одной из механизированных бригад оперативного командования «Запад» Сухопутных войск ВС Украины начнутся сборы с личным составом оперативного резерва 1 очереди", - сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook.

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Как отмечается, продолжительность сборов составит 30 суток. На сборы планируется привлечь более тысячи военнослужащих-резервистов.

Согласно сообщению, в 2017 ВСУ планируют нарастить количество резервистов, продолжить длительность и интенсивность проведения занятий.

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Теги: #Генштаб#резервисты