Генштаб назвал критерии принятия решения о призыве офицеров запаса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Андрусяк сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«К этой службе будут привлекаться граждане Украины, которые закончили военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса, в возрасте до 43 лет, которые не проходили военную службу и годны к прохождению такой службы сроком на 18 месяцев», - сказал он.

По словам Андрусяка, Генштаб готов к проведению призыва офицеров запаса.

«Окончательное решение будет принято после того, когда мы увидим реальные показатели увольнения тех граждан, которые получили право на увольнение согласно закону («О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы» – УНИАН), и учитывая прогнозируемые показатели приема на военную службу по контракту в добровольном порядке. Тогда можно будет делать определенные выводы и принимать соответствующие решения», - отметил Андрусяк.

По его словам, если решение о призыве офицеров запаса будет принято, то они пройдут специальные курсы подготовки сроком до трех месяцев, в зависимости от специальностей. Министерство обороны готово к организации таких курсов с февраля 2017 года. После окончания курсов офицеры будут распределены по воинским частям в пунктах постоянной дислокации.

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Как сообщалось, законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы», который вступил в силу 7 января 2017 года, вводится в особый период такой вид военной службы, как военная служба по призыву лиц офицерского состава (сроком на 18 месяцев).

5 января в Минобороны заявили, что в Вооруженные силы Украины будут призывать граждан в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, получили офицерские звания и не проходили военную службу.

Сегодня, 11 января, Андрусяк заявил, что решение об объявлении призыва на службу офицеров запаса еще не принято.