В Киеве за взятку в 8 тысяч долларов будут судить следователя полиции

В Киеве будут судить следователя полиции, которую разоблачили на взятке в 8 тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

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Следователь Шевченковского управления полиции Главного управления Нацполиции Украины в Киеве получила такую сумму за непривлечение к ответственности в уголовном деле и изъятие из материалов вещественных доказательств.

16 ноября 2016 года она была задержана правоохранителями рядом с помещением Шевченковского управления полиции во время получения вышеуказанной суммы.

Обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) в отношении следователя направлено в Шевченковский районный суд Киева.

Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.