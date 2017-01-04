Во Львовской области поймали СБУшника, который силой требовал $6,5 тысяч взятки (фото)

Об этом заместитель генпрокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос написал в Facebook.

«04.01.2017 военной прокуратурой Львовского гарнизона на основании материалов и совместно с Управлением ВБ СБ Украины, в рамках контроля за ч. 3 ст. 189 УК Украины (вымогательство), задокументирован факт вымогательства денежных средств в размере 6500 долларов США с применением насилия сотрудником Управления СБ Украины во Львовской области», - отметил Матиос.

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По его данным, во время получения части денег в размере 1 тыс. долларов злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Деньги обнаружены и изъяты в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия, сообщил прокурор.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и обыски по месту жительства фигуранта.