Президент в Николаеве вручил ордера на квартиры для семей 15 участников АТО

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент напомнил, что при назначении Алексея Савченко на должность председателя Николаевской областной государственной администрации была подчеркнута приоритетность работы с ветеранами АТО, в том числе в вопросе обеспечения их жильем.

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«Для меня лично большая честь выразить искренние слова благодарности и награждении ветеранов АТО. Это обязанность государства и моя, как президента и Верховного главнокомандующего, заботиться о своих воинах, которые, рискуя жизнью, защитили и продолжают защищать мир и спокойствие», - сказал Порошенко.

Также глава государства поздравил семьи, которые сегодня получили ордера на квартиры, и пожелал им мира в доме и в государстве.

Он напомнил, что недавно также подписал закон о праве ветеранов АТО на досрочное получение пенсии.

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«Хочу заверить, что и впредь, несмотря на ограниченные бюджетные ресурсы, будет сделано все возможное для того, чтобы обеспечить достойную жизнь гражданам Украины», - пообещал Порошенко.