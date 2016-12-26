"Не будут ущемлять мирных жителей": ветераны АТО рассказали о планах по блокаде "Л/ДНР"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили на пресс-конференции на тему: “Действия ветеранов АТО после истечения срока ультиматума российским наемникам на Донбассе”.

Ранее, 16 декабря, ветераны АТО объявили оккупантам ультиматум, чтобы те освободили всех украинских пленных. Иначе бойцы АТО грозились начать экономическую блокаду.

Как заявил сегодня бывший и.о. начальника штаба батальона “Айдар” Валентин Лихолит, уже активно идет подготовительная работа для начала блокады. "К нам поступают звонки, к нам присоединяются волонтерские организации. Сегодня мы устанавливаем мобилизационный пункт на Майдане", - сказал он.

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Лихолит добавил, что участники блокады готовы принимать любую помощь от граждан. В то же время завершается подготовка плана действий на территориях Луганской и Донецкой областей.

"К нам уже поступает информация о том - где, как и какими путями проходит контрабанда. Мы не будем ограничивать мирных жителей, которые проносят себе поесть хлеб, воду, гречку... Есть у нас металл, у нас есть уголь, есть у нас лес, а также алкоголь: водка, вино, коньяк, и сигареты. Все эти пути (контрабанды) нам уже известны", - заявил Лихолит.

По его словам, благодаря координации с местными жителями стало известно, откуда и куда поступает.

Также инициаторы намерены блокировать большие фуры, которые доставляют тонны товаров на оккупированную территорию.

Лихолит отметил, что также будут действовать группы перехвата на тот случай, если после появления мобильных блокпостов на дорогах контрабандисты будут менять пути сообщения с террористами.

В свою очередь второй командир батальона “Донбасс” Анатолий Виногродский сообщил, что у официальных блокпостов будут размещаться наблюдатели, поскольку есть большие сомнения относительно прозрачности операций, которые происходят на этих блокпостах. Также будут устанавливаться отдельные блокпосты и размещаться мобильные группы.

"Также мы слушаем все предложения от местных жителей. У нас есть довольно много групп, которые уже находятся на территории Луганской и Донецкой областей", - заявил Виногродский.

Также Лихолит добавил, что несмотря на то, что еще не завершены подготовительные работы, мобильные группы уже начали разворачивать свою деятельность на Донбассе.

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"Это будет акция не один день и не два, и к ней нужно подготовиться. Это будет акция бессрочная, пока не отпустят наших ребят. Надо их (российских оккупантов - УНИАН) заморить голодом, чтобы наших ребят отпустили", - заявил Лихолит.

Кроме того, Виногродский сказал, что, по их данным, в плену находятся не менее 137 человек.

Как сообщил начальник штаба блокады оккупированных территорий Сергей Акимович, с 2014 года количество путей перевозки товаров на оккупированную территорию, в том числе контрабандным путем, существенно увеличилась.

"На сегодняшний день, когда мы начали планировать, мы, во-первых, узнали, что количество перевозок, количество сообщений, которые были в 2014-2015 годах, на 2016-й год увеличилось. По некоторым направлениям в три, четыре, пять раз. Они не постоянны, они меняются. Видимо, это зависит от контрактов, которые имеют террористы с заинтересованными лицами на нашей территории", - сказал Акимович.

По его словам, для осуществления блокады, которая будет происходить исключительно в рамках действующего законодательства, необходимо увеличивать места постоянной дислокации штабов для осуществления блокады. Он утверждает, что украинским законодательством запрещена любая торговля с оккупированными территориями.

Начальник штаба блокады отметил, что с помощью украинских бойцов, которые находятся в зоне АТО, удалось определить все железнодорожные пути и переходы, через которые идет контрабанда грузов на оккупированную территорию. По данным участников блокады, сейчас есть 8 таких железнодорожных переходов. "По некоторым мы уже имеем информацию, когда и что там перевозится. Кто "крышует" эти перевозки - мы сейчас на этот момент выходим", - добавил он.

Напомним, 26 декабря истек срок ультиматума, который объявили российским наемникам "ЛНР/ДНР" ветераны АТО.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Семен Семенченко.

"Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями, на которой наживают миллионы как главари т.н. ДНР/ЛНР, так и "украинские" олигархи и чиновники", - говорится в его сообщении.