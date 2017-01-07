Во Львове на площади Рынок "ожила" Рождественская шопка (фотогалерея)

Об этом сообщает 032.ua.

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Участие в вертепе берут пластуны, также задействованы живые животные: ослик и овечки. Их ежедневно будут доставлять во Львов, а вечером отвозить домой.

Шопка будет работать четыре дня: с 6 до 9 января. Вход для всех желающих бесплатный.

Как известно, сегодня православный мир празднует Рождество.