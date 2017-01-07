Сегодня православный мир празднует Рождество (фото)

Рождество для верующих церквей, придерживающихся Юлианского календаря, в хронологическом порядке занимает первое место в литургическом цикле, посвященном земной жизни Иисуса Христа.

Расхождение в дате празднования Рождества западными и восточными церквями вызвано тем, что они пользуются разными календарными системами. Православная церковь празднует 7 января (25 декабря по старому стилю), а католическая церковь - 25 декабря по новому стилю.

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Рождество относится к великим христианским, так называемым двунадесятым праздникам, которые церковь отмечает особенно торжественно. По библейским свидетельствам в этот день родился Сын Божий - Иисус Христос.

Праздник Рождества вобрал в себя много обрядов и обычаев. К ним прежде всего относятся колядование и щедрование - костюмированные шествия со звездой и песнопениями. Коляда – это гимн Христу, воспевание его рождения. В щедривках славят природу, зазывают весну.