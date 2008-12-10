Глава ВСУ знает о судье с мешками долларов только из Интернета

Согласительный совет рекомендует председателю Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Сергею КИВАЛОВУ проинформировать завтра парламент о ситуации вокруг председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА, в отношении которого возбуждено уголовное дело за взяточничество.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на заседании Комитета ВР по вопросам правосудия член этого комитета, народный депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ.

Он отметил, что необходимо обратиться к председателю Верховного суда Украины как можно скорее сделать представление в парламент о согласии на арест данного судьи.

В интервью УНИАН член Комитета ВР по вопросам правосудия Святослав ОЛИЙНЫК отметил, что ситуация, которая сложилась вокруг председателя данного суда, является «недопустимой». По его словам, нельзя назвать «нормальной ситуацию», когда речь идет о том, что председатель суда имеет в своем распоряжении свыше 1 млн. долларов.

Он назвал довольно странной позицию судей данного суда, которую они выразили во время пресс-конференции 9 декабря.

С.ОЛИЙНЫК отметил, что абсурдными были их объяснения, которые касались средств, найденных во время обыска в служебном кабинете И.ЗВАРИЧА.

По его словам, в юридическом плане, криминальный процесс, и суд должен рассмотреть дело и вынести решение. В то же время он отметил, что в моральном плане, это является «дискредитацией судебной системы».

Он считает, что обязательно должно быть представление в ВР об аресте И.ЗВАРИЧА, поскольку речь идет о расследовании дела, которое касается особенно тяжкого преступления и крупных сумм взятки.

С.ОЛИЙНЫК прогнозирует, что в случае такого представления парламент даст разрешение на арест судьи.

Как считает С.ОЛИЙНЫК, данная ситуация свидетельствует о необходимости упразднить вертикаль административных судов, которые в основном «рассматривают жирные дела», то есть те, которые касаются больших материальных вопросов.

В то же время в Верховный суд Украины не поступили никакие материалы от Генеральной прокуратуры относительно председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА. Об этом в интервью УНИАН сообщил председатель ВСУ Василий ОНОПЕНКО.

Он отметил, что на данное время нет представления относительно ареста данного судьи, которое бы можно было передать на рассмотрение парламента.

По словам В.ОНОПЕНКО, сейчас необходимо исследовать ситуацию, сложившуюся вокруг председателя данного суда.

Он отметил, что у ВСУ «нет ни одного материала» относительно председателя Львовского апелляционного админсуда, и добавил, что никакой официальной информации нет, кроме той, которая обнародована в Интернете.

Справка УНИАН. 2 декабря против председателя Львовского апелляционного административного суда И.ЗВАРИЧА Генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков на местах работы и дома председателя суда и шести судей Львовского апелляционного административного суда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 миллион долларов США и 2 миллиона гривен.

9 декабря на пресс-конференции И.ЗВАРИЧ заявил: "Миллион долларов США, который был изъят у меня дома, – это не взятка, это мои личные деньги, которые я одолжил у своего товарища для строительства собственного дома". По словам И.ЗВАРИЧА, «еще в 1993 году я получил земельный участок возле Львова. Для его застройки одолжил 1,9 млн. долларов США у своего товарища Владимира КОСЕНКО. Часть из этих денег я использовал, детальные записи о том, на что пошли эти деньги, содержались в тетради, которая лежала дома на моем столе, и которая также была изъята".

При этом он заметил, что во время обыска не "была задокументирована нумерация этих купюр, а поэтому неизвестно, деньги с какой нумерацией и химической обработкой могут потом представить как изъятые у меня».

Как заявил И.ЗВАРИЧ, в одном из мешков с деньгами, которые были изъяты в его кабинете, были деньги, которыми гости «посевали» в кабинете И.ЗВАРИЧА во время открытия помещения суда в июне этого года, и он их планировал «отдать церкви».

«Также из моей барсетки было изъято 9,6 тысяч долларов США и 6,4 тысячи грн. Это были деньги, которые несколько недель мне сдавали судьи на ремонт помещений суда. Также у меня из дома были изъяты 340 тысяч гривен наших с женой личных сбережений, а также расписка о том, что мной на ремонт помещений суда получено 100 тыс. долларов США», - рассказал о происхождении изъятых денег И.ЗВАРИЧ.

При этом И.ЗВАРИЧ проинформировал, что средняя зарплата у судьи Львовского апелляционного административного суда составляет 17-20 тыс. грн. в месяц.

По убеждению судьи, «уголовное дело против него сфабриковано». По его словам, причиной возбуждения уголовного дела стало заявление в СБУ о том, что якобы ему в кабинете бывшего председателя Львовской облгосадминистрации Петра ОЛИЙНЫКА передали 100 тыс. долларов США взятки за «правильное решение» одного дела, связанного с землей в одном из районов Львовской области. И.ЗВАРИЧ заявил, что это – неправда, и «дальнейшие действия силовых структур связаны с тем, что за людьми, которые хотели получить землю, стоят влиятельные люди из Киева. В частности, из того же ведомства, которое представляет руководитель следственной группы, то есть из Генеральной прокуратуры».

В Генеральной прокуратуре считают, что собрано достаточно материалов для установления вины И.ЗВАРИЧА.