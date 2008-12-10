В ГПУ не поверили судье, который «наколядовал» миллион долларов

В Генеральной прокуратуре Украины считают, что собранно достаточно материалов для установления вины председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА (в отношении которого возбуждено уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах – УНИАН).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, собранных материалов достаточно для того, чтобы была возможность в ходе досудебного следствия доказать вину судьи И.ЗВАРИЧА.

Справка УНИАН. 2 декабря с.г. в отношении председателя Львовского апелляционного административного суда И.ЗВАРИЧА Генеральной прокуратурой Украины было возбуждено уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков на местах работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного административного суда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 миллион долларов США и 2 миллиона гривен.

9 декабря на пресс-конференции И.ЗВАРИЧ заявил: "Миллион долларов США, который был изъят у меня дома, – это не взятка, это мои личные деньги, которые я одолжил у своего товарища для строительства собственного дома". По словам И.ЗВАРИЧА, «еще в 1993 году я получил земельный участок возле Львова. Для его застройки одолжил 1,9 млн. долларов США у своего товарища Владимира КОСЕНКО. Часть из этих денег я использовал, детальные записи о том, на что ушли эти деньги, содержались в тетради, которая лежала дома на моем столе, и которая также была изъята".

При этом он заметил, что во время обыска "не были задокументированы нумерации этих купюр, а поэтому неизвестно, деньги с какой нумерацией и химической обработкой могут потом предоставить как изъятые у меня».

Как заявил И.ЗВАРИЧ, в одном из мешков с деньгами, которые были изъяты в его кабинете, были деньги, которыми гости «засевали» в кабинете И.ЗВАРИЧА во время открытия здания суда в июне этого года, и он их планировал «отдать церкви».

«Также из моей барсетки были изъяты 9,6 тысяч долларов США и 6,4 тысяч грн. Это были деньги, которые на протяжении недель мне сдавали судьи на ремонт помещений суда. Также у меня из дома были изъяты 340 тысяч гривен наших с женой личных сбережений, а также расписку о том, что мной на ремонт помещений суда получено 100 тыс. долларов США», - рассказал о происхождении изъятых денег И.ЗВАРИЧ.

При этом И.ЗВАРИЧ проинформировал, что средняя зарплата у судьи Львовского апелляционного административного суда составляет 17-20 тыс. грн. в месяц.

По убеждению судьи, «уголовное дело в отношении него сфабриковано». По его словам, причиной возбуждения уголовного дела стало заявление в СБУ о том, что якобы ему в кабинете бывшего председателя Львовской облгосадминистрации Петра ОЛИЙНЫКА передали 100 тыс. долларов США взятки за «правильное решение» одного дела, связанного с землей в одном из районов Львовской области. И.ЗВАРИЧ заявил, что это – неправда, и «дальнейшие действия силовых структур связаны с тем, что за людьми, которые хотели получить землю, стоят влиятельные люди из Киева. В частности, из того же ведомства, которое представляет руководитель следственной группы, то есть из Генеральной прокуратуры».