Погода на 11 - 15 декабря

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах северных, центральных областей и в районе Карпат местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях утром и днем порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, в южной части и западных областях около 0°, днем 0-5° тепла; на юге Одесской области и в Крыму ночью 2-7° тепла, днем 6-11°, сообщили УНИАН в Укргидрометценре.

12-13 декабря - переменная облачность. Без осадков, лишь 13 декабря в карпатском регионе небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах северных, центральных областей и в районе Карпат кое-где гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, на западе, в Крыму и в Одесской области местами порывы 15-20 м/с. Температура в южной и западной части ночью от 3° мороза до 3° тепла, на Южном побережье Крыма до 5° тепла, днем 1-6° тепла, в Крыму, Одесской области, и Закарпатье, а 12 декабря и в Прикарпатье до 9° тепла; на остальной территории ночью 3-8° мороза, 12 декабря в северных и центральных областях 0-5° мороза (в Винницкой и Житомирской областях около 0°), днем от 1° мороза до 4° тепла; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла.

14-15 декабря - без существенных осадков. Температура ночью 2-8° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла; в Закарпатье, юге Крыма и Одесской области ночью 0-5° тепла, днем 4-9°.

В Киеве в четверг осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, порывистый. Температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.

По области - переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, порывистый. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

12-13 декабря - без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12 декабря 0-5° мороза, 13 декабря 3-8° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла.

14-15 декабря - без осадков. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.