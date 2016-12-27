Четверо раненых на Светлодарской дуге бойцов в тяжелом состоянии в реанимации Мечникова – врач

Четверо раненых во время боев на Светлодарской дуге украинских бойцов сейчас находятся в тяжелом состоянии в реанимации в больнице им. Мечникова. Об этом сообщил главный врач медучреждения Сергей Рыженко, передает «112 Украина».

По словам Рыженко, все бойцы подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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"Бойцы, которые поступали в последнее время, четверо тяжелых бойцов лежат в реанимации. Они все на аппаратах искусственной вентиляции легких. Но они все идут на поправку. У них положительная динамика. На сегодня чудом уже хотим снимать аппарат искусственной вентиляции легких", - сказал он.

Кроме того, врач отметил, что почти все бойцы, которые поступают в больницы имеют большую кровопотерю, поэтому им необходимо переливание крови.

"Это наиболее тяжело раненые бойцы, которые имеют множество ранений. Мы переливаем очень много крови, которая на сегодняшний день уже исчисляется тоннами. На одного тяжело раненного бойца, как правило, по количеству приходится 3-5 доноров для того, чтобы восстановить кровопотерю. Мы делаем все, чтобы привлечь молодых людей, всех неравнодушных на донорские дни, чтобы они сдавали кровь. Уже в больнице им. Мечникова перелито 2,2 тонны донорской крови. Мы понимаем, что если война продлится, кровь придется переливать. Мы всегда готовим запасы", - сказал врач.

Ранее, 26 декабря в Министерстве обороны заявили, что Украине вернули тела всех погибших военных в результате нападения боевиков на Светлодарской дуге.

На телах погибших в результате нападения российских оккупантов на Светлодарской дуге украинских бойцов Никиты Ярового и Андрея Байбуза следов пыток не обнаружено.