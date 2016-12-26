"Вас люди разорвут": военкомат отказался выделять гроб для похорон бойца АТО - волонтер

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

Он рассказал, что когда погибает боец, форму ему выдает его военная часть, а гроб предоставляет военкомат, через который погибший призывался.

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"Сейчас в морге Днепра лежит тело погибшего Никиты Ярового (позывной "Шайтан") и его тело надо передавать родным, а Новомосковский райвоенкомат отказался выделять гроб на основании полученного приказа от МО, что теперь не военкоматы обязаны обеспечить гробами погибших, а их воинская часть. У военкоматов много работы и им некогда заниматься гробами", - говорится в сообщении волонтера.

"Су*и, похороните достойно молодого лейтенанта. Вас люди разорвут", - выразил возмущение Мысягин.

Как сообщал УНИАН, солдат Андрей Байбуз и лейтенант Никита Яровой с позывным "Шайтан" погибли в боях на Светлодарской дуге 18 декабря, однако забрать их тела удалось лишь через неделю.