Боевики вернули тела всех погибших на Светлодарской дуге бойцов ВСУ - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Вильен Подгорный во время брифинга на тему: «Российская агрессия на востоке Украины».

Он напомнил, что с 18 по 22 декабря в Донецком секторе в районе Светлодарска продолжались активные столкновения и перестрелки.

"Поддерживаемые Россией боевики несколько раз совершили попытку захватить украинские позиции, применяя запрещенное Минскими соглашениями вооружение, в том числе минометы и артиллерийские системы. Украинские войска были вынуждены принимать соответствующие ответные меры, чтобы остановить огонь противника и защитить жизни военнослужащих и гражданских, которые все еще живут в селе Луганское", - сказал Подгорный.

Читайте такжеВ Днепре простились с погибшим на Светлодарской дуге бойцом с позывным "Семьянин"

Он сообщил, что "во время боевых действий боевики захватили тела трех украинских солдат".

"Все тела были возвращены в результате серии обменов. Последний обмен состоялся вчера. Два тела были возвращены во время обмена, который состоялся в городе Счастье в Луганском секторе. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ наблюдала за процессом", - сообщил Подгорный.

Также представитель Минобороны отметил, что украинские военные вернули контроль над поселком Новолуганское, которое должно было находиться под контролем правительства Украины в соответствии с Минских соглашений, но находилось в буферной зоне.

Подгорный сообщил, что украинские военнослужащие установили свои позиции на южных окраинах поселка, что будет способствовать в дальнейшем доставке гуманитарной помощи местному населению и оптимизирует процесс прохождения через блокпосты.

При этом он отметил, что боевики продолжали вести минометные обстрелы по позициям ВСУ вблизи поселка.

Как сообщал УНИАН, по данным Минобороны, с 18 по 23 декабря во время боевых действий на Светлодарской дуге погибло 8 украинских военнослужащих.