Экспертиза не выявила признаков пыток у украинских бойцов, погибших на Светлодарской дуге

Об этом сообщается на сайте Гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины.

"Переданные в рамках гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины «Эвакуация 200» украинской стороне тела погибших военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады прошли судебно-медицинскую экспертизу и процедуру опознания", - говорится в сообщении.

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"Специалистами Днепропетровского морга было установлено, что лейтенант Никита Яровой и солдат Андрей Байбуз погибли от полученных не совместимых с жизнью пулевых ранений. Также при осмотре тел признаков насильственных действий не зафиксировано", - сообщили в УГВС ВСУ.

Также сказано, что лейтенанта Ярового идентифицировал его сослуживец, а солдата Байбуза - жена.

В ведомстве напомнили, что 25 декабря в городе Счастье Луганской области в рамках гуманитарного проекта ВСУ «Эвакуация 200» после пятидневных переговоров, во время которых представители противоположной стороны постоянно меняли условия передачи тел, украинской стороне были переданы тела двух украинских военных, погибших на Светлодарской дуге 18 декабря. В свою очередь украинская сторона также передала тела двух погибших нападавших.

Передача состоялась в присутствии представителей СММ ОБСЕ и СЦКК.

После проведения всех необходимых экспертиз представители гуманитарного проекта ВС Украины «Эвакуация 200» доставят тела погибших военных их семьям для захоронения.