В Киеве избили и ограбили начальника столичного управления МЧС

В Киеве двое неизвестных лиц избили в собственном доме начальника Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в городе Киеве Виктора БОСАКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил начальник Главного управления МВД Украины в Киеве Виталий ЯРЕМА.

«В минувшую пятницу в 07.35 генерал В.БОСАК выходил из своей квартиры, и когда зашел в лифт, там находились двое неизвестных лиц, которые нанесли ему телесные повреждения, завладели его деньгами и служебным удостоверением», - сказал В.ЯРЕМА.

По его словам, сейчас В.БОСАК находится в больнице.

«Милиция делает все возможное для того, чтобы раскрыть это преступление. Пока подозреваемые не задержаны», - сказал начальник столичного главка, добавив при этом, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 186 (ограбление) Уголовного кодекса.