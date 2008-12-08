Новый реактивный артполк ВСУ будет применен "только в особых условиях"

В Сумах состоялась торжественная церемония вручения Боевого Флага недавно созданному 27-му реактивному артиллерийскому полку 8-го армейского корпуса командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, командиру полка Валерию ИСМАИЛОВУ флаг вручил начальник Генерального штаба ВСУ, командующий ВСУ генерал армии Сергей КИРИЧЕНКО.

Он зачитал поздравительную грамоту от Президента, Верховного главнокомандующего ВСУ Виктора ЮЩЕНКО.

По словам генерала, в ближайшее время полк получит название “Отдельный Сумской 27-й реактивный артиллерийский полк”. С.КИРИЧЕНКО выразил надежду, что воспитанники Сумского лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени И.Г.Харитоненко станут в будущем настоящими артиллеристами и пополнят ряды военнослужащих этого полка.

Генерал также сообщил, что “следующим этапом боевого слаживания станут первые учебы с боевой стрельбой, которые намечены провести в следующем году на одном из полигонов Украины. В сентябре полк прибудет железнодорожным транспортом в район выполнения задания.

«Боевой Флаг – это символ и призыв к каждому военнослужащему верно служить украинскому народу, мужественно и умело оборонять Украинское государство. Чем крепче будут Вооруженные Силы, тем спокойнее будет жить население, тем больше будет у нас друзей и меньше – врагов», - подчеркнул С. КИРИЧЕНКО.

Как сообщил журналистам командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Иван СВИДА, полк по своему вооружению – «наиболее мощный и по дальности, и по мощности залпа».

«Применять в деле этот полк будем только при особых условиях», - заявил И. СВИДА.