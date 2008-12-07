Нацбанк: мораторий на досрочный возврат депозитов остается

Мораторий на досрочное возвращение депозитов остается. Об этом говорится в письме НБУ руководителям коммерческих банков (от 6 декабря 2008 г., № 22- 310/946-17250), текстом которого располагает УНИАН.

В письме говорится, что Национальный банк Украины обеспокоен тем, что в результате досрочных выплат депозитов ликвидность отдельных банков остается под угрозой. НБУ обращает внимание, что постановлением Правления Национального банка Украины №413 от 5 декабря 2008 года (абзац 5 пункта 2) банкам запрещено делать досрочное возвращение депозитов, так как они вложены в долгосрочные кредиты и другие активы.

Национальный банк Украины будет оценивать деятельность банков с учетом того, обеспечивает ли банк неуклонное выполнение этого требования на основе принятия экономических или гражданско-правовых мер, отмечается в письме.