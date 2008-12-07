Союз больных СПИДом провел "Брейн-ринг" с заключенными

Кировоградское отделение Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД (ЛЖВ) впервые выступило инициатором проведения соревнования «Брейн-ринг» с участием команды заключенных местной колонии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил менеджер филиала ЛЖВ Владимир БОЧАРОВ-ТУЗ.

По его словам, совместные спортивные мероприятия и творческие акции не раз проводились в заведениях пенитенциарной системы, но интеллектуальные игры – это новаторство. Тематика соревнований касалась проблемы СПИД и профилактики заболевания.

Соперниками команды осужденных стали их учителя, руководители отрядов и профессиональные игроки «Брейн-ринга» - чемпионы Украины.

«Данная акция была приурочена ко Дню солидарности с людьми, живущими с ВИЧ/СПИД. Команда заключенных состояла из шести молодых людей, у половины из которых установлен такой диагноз», - отметил В.БОЧАРОВ-ТУЗ.