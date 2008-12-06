Найдена картина Караваджо, похищенная из одесского музея

Украинские правоохранительные органы разыскали картину Микеланджело Меризи да Караваджо «Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды», похищенную из Одесского музея западного и восточного искусства в июле нынешнего года. Об этом «Зеркалу недели» сообщили источники, близкие к Министерству внутренних дел.

По некоторым сведениям, организатор похищения, на след которого сыщики вышли несколько месяцев назад, найден мертвым.

Шедевр одного из самых знаменитых итальянских художников XVI— XVII веков был единственным полотном великого мастера, находившимся в Украине. Отечественные специалисты, опираясь на страховые оценки зарубежных коллег, утверждали, что примерная стоимость картины могла достигать 100 миллионов долларов.

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