Горел «Буковель»
16:48, 05 декабря 2008Общество
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Пожар не повлиял на поток туристов
В селе Поляница Яремчанского горсовета (Ивано-Франковская область) на территории горнолыжного курорта «Буковель» минувшей ночью возник пожар.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, пожар возник сегодня в 1.05 ночи в зданиях проката №2 и №3.
Огнем уничтожены помещения проката, конференц-зал, некоторые жилые комнаты и спортинвентарь, который хранился в пунктах проката. Также огонь повредил здание филиала одного из банков и банкомат.
Причины пожара устанавливаются.
Пожар не повлиял на поток туристов, которых курорт продолжает принимать. Сегодня здесь работали в привычном режиме, кроме тех служб, здания которых пострадали от пожара.
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