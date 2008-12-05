Горел «Буковель»

В селе Поляница Яремчанского горсовета (Ивано-Франковская область) на территории горнолыжного курорта «Буковель» минувшей ночью возник пожар.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, пожар возник сегодня в 1.05 ночи в зданиях проката №2 и №3.

Огнем уничтожены помещения проката, конференц-зал, некоторые жилые комнаты и спортинвентарь, который хранился в пунктах проката. Также огонь повредил здание филиала одного из банков и банкомат.

Причины пожара устанавливаются.

Пожар не повлиял на поток туристов, которых курорт продолжает принимать. Сегодня здесь работали в привычном режиме, кроме тех служб, здания которых пострадали от пожара.