Украина теряет свою угольную промышленность
или "Два года тому назад мы думали..."
Председатель Донецкой областной государственной администрации Владимир ЛОГВИНЕНКО заявляет, что Украина сегодня теряет свою угольную промышленность.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече с журналистами.
По словам губернатора, эта отрасль в стране находится в крайне тяжелом положении, поэтому сегодня это смело сказано - «угольная промышленность». Он объяснил: «Два года тому назад мы думали, что мы самые подготовленные в предложениях по наведению порядка в этой отрасли. На сегодняшний день это наше разочарование, и мое, в том числе. К сожалению, не были приняты наши предложения». В.ЛОГВИНЕНКО подчеркнул, что «угольную промышленность мы просто теряем».
Он сообщил, что с начала текущего года задолженность по выплате заработной плате угольщикам в Донецкой области выросла в 9 раз и сейчас превышает 600 млн. грн.
По словам губернатора, «среднемесячный фонд оплаты труда в угледобывающих предприятиях области - 622 млн. грн.». «То есть, уже есть сумма месячной задолженности… И если не будет найдено решение, то задолженность по заработной плате угольщиков может оказаться до 1 млрд. грн.», - сказал В.ЛОГВИНЕНКО. Также он констатировал, что, «соответственно, образовались долги дополнительно по выплатам в Пенсионный фонд, а одна из самых высоких пенсий на сегодняшний день – у горняков».
Губернатор еще раз напомнил о высокой себестоимости угля, который сегодня добывается в области.