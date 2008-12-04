Украина теряет свою угольную промышленность

Председатель Донецкой областной государственной администрации Владимир ЛОГВИНЕНКО заявляет, что Украина сегодня теряет свою угольную промышленность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече с журналистами.

По словам губернатора, эта отрасль в стране находится в крайне тяжелом положении, поэтому сегодня это смело сказано - «угольная промышленность». Он объяснил: «Два года тому назад мы думали, что мы самые подготовленные в предложениях по наведению порядка в этой отрасли. На сегодняшний день это наше разочарование, и мое, в том числе. К сожалению, не были приняты наши предложения». В.ЛОГВИНЕНКО подчеркнул, что «угольную промышленность мы просто теряем».

Он сообщил, что с начала текущего года задолженность по выплате заработной плате угольщикам в Донецкой области выросла в 9 раз и сейчас превышает 600 млн. грн.

По словам губернатора, «среднемесячный фонд оплаты труда в угледобывающих предприятиях области - 622 млн. грн.». «То есть, уже есть сумма месячной задолженности… И если не будет найдено решение, то задолженность по заработной плате угольщиков может оказаться до 1 млрд. грн.», - сказал В.ЛОГВИНЕНКО. Также он констатировал, что, «соответственно, образовались долги дополнительно по выплатам в Пенсионный фонд, а одна из самых высоких пенсий на сегодняшний день – у горняков».

Губернатор еще раз напомнил о высокой себестоимости угля, который сегодня добывается в области.