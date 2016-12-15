Аваков: конкурс на должность главы Национальной полиции может быть объявлен сегодня

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил журналистам в Киеве.

“Возможно, сегодня мы объявим о начале аттестационного конкурса, по результатам которого авторитетная комиссия сможет предложить одну-две кандидатуры, после чего я передам их на рассмотрение и утверждение в Кабинет министров”, - сказал Аваков.

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По словам министра, на этой вакантной должности он лично видит одного из пяти человек, однако не стал конкретизировать, кого именно имеет в виду.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября согласно распоряжению Кабинета министров № 828-р Хатия Деканоидзе была уволена с должности главы Национальной полиции по собственному желанию.

На должность в.и.о. главы Нацполиции был назначен Вадим Троян.