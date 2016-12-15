Аваков: конкурс на должность главы Национальной полиции может быть объявлен сегодня
Конкурс на должность главы Национальной полиции может быть объявлен сегодня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил журналистам в Киеве.
“Возможно, сегодня мы объявим о начале аттестационного конкурса, по результатам которого авторитетная комиссия сможет предложить одну-две кандидатуры, после чего я передам их на рассмотрение и утверждение в Кабинет министров”, - сказал Аваков.
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По словам министра, на этой вакантной должности он лично видит одного из пяти человек, однако не стал конкретизировать, кого именно имеет в виду.
Как сообщал УНИАН, 16 ноября согласно распоряжению Кабинета министров № 828-р Хатия Деканоидзе была уволена с должности главы Национальной полиции по собственному желанию.
На должность в.и.о. главы Нацполиции был назначен Вадим Троян.