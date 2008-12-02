Луценко подозревает пастора Черновецкого в афере на $100 миллионов

У министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО есть основания утверждать, что пастор “Посольства Божьего” Сандей АДЕЛАДЖА замешан в финансовой схеме группы «Кингз Кепитал». Об этом глава МВД сказал в интервью газете “Дело”, опубликованном в №221 от 2 декабря 2008 г.

“Исходя из материалов следствия, есть основания утверждать, что пастор Сандей АДЕЛАДЖА сам замешан в этой схеме. Надеюсь, на открытом судебном процессе общественность сможет убедиться в этом. Думаю, что гражданин БАНДУРЧЕНКО и трое граждан, отпущенных под подписку о невыезде, являлись лишь исполнителями в данной афере. Для нас главное — установить посредников, организаторов и получателей украденных миллионов», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, и также сообщил, что счета «Кингз Кепитал» арестованы. «Кроме того, следствие прошло долгую процедуру раскрытия банковской тайны. И теперь работаем по счетам»,- сказал он.

Министр сообщил, что имущество этой организации также арестовано и наложен запрет на его отчуждение.

Как сообщал УНИАН, столичная милиция задержала руководителя финансовой компании «Кингз Кепитал» по обвинению в мошенничестве со средствами граждан.

Начальник Главного управления МВД Украины в городе Киеве Виталий ЯРЕМА заявил, что основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) стали заявления от около 60 граждан, которые в соответствии с заключенными соглашениями с «Кингз Кепитал» не могут получить ни обещанные проценты, ни вложенные средства.

Он проинформировал, что милиция располагает информацией о том, что вложенные гражданами средства «наличностью вывозились за пределы Украины… Сумма средств, полученных от граждан, превышает 100 млн. долларов».