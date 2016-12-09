"Мракобесие в экономике и крах власти": бывший главарь "ЛНР" рассказал о ситуации в псевдореспублике

"Расцвело кумовство, руководящие должности занимают люди без профильного образования, неспособные управлять чем бы то ни было. Потихоньку власть в ЛНР приближается к краху, а люди, которые более или менее способны руководить, уже выполняют задачи для Украины. Если сейчас что-то не поменять, то боюсь, что результаты будут плачевными", - рассказал в интервью Росбалту бывший главарь "ЛНР" Валерий Болотов.

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Кроме этого, по его словам, население в псевдореспублике обложили данью.

"Мне очень много бизнесменов пишут, что сейчас там творится какое-то мракобесие: все обложено налогами, которые в итоге уходят неизвестно куда — даже Украине, а в ЛНР как не было финансов, так и нет, как и экономики. Народ обирают, вместо того, чтобы помогать ему. Всех обложили данью. Даже гуманитарка людям не достается. Она сбывается в магазинах, принадлежащих Игорю Плотницкому, его жене, родственникам. Выдают помощь лишь некоторым. Делается все, чтобы "слить" республику", - сказал он.

Напомним, ранее он заявил, что заявил, что нынешнего "лидера" самопровозглашенной республики Игоря Плотницкого снимут уже в ближайшее время.