Экс-главарь "ЛНР" прогнозирует скорую отставку Плотницкого

"Я думаю, Плотницкого поменяют в ближайшие несколько месяцев", - рассказал он в интервью Росбалту.

"Он уйдет "по состоянию здоровья", или придумают иную причину. В России понимают, что если это не сделать сейчас, то мы потеряем "ЛНР" полностью. Ведь Плотницкий не занимается республикой", - считает Болотов.

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По его словам, главарь "ЛНР" занят своими делами, бизнесом, личным обогащением, как и остальные.

"Мне известно, например, что в некоторых бюджетных организациях "ЛНР" зарплату выдали лишь на 50% деньгами, а остальную сумму предложили забрать товарами в магазинах Плотницкого. Выглядит это так, как-будто ему нужно срочно "обналичиться". Видно, человек очень торопится сбежать", - подытожил Болотов.

Ранее экс-главарь боевиков в Горловке Игорь Безлер заявил, что поведение так называемого руководства "Д/ЛНР" может спровоцировать междоусобный конфликт в этом регионе.