Тимошенко проведет совещание
18:09, 29 ноября 2008Общество
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Тема: развитие сети автодорог
В понедельник, 1 декабря, в 9:30 под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится обсуждение инфраструктурных проектов развития сети дорог.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.
Вход в Дом правительства – с ул. Грушевского, 12/2, первый подъезд, 7-й этаж.
Аккредитация (до 17 часов 30 ноября) по телефонам: 256-65- 71, 8050 385-55-21, 8067 230-17-05, 8063 238-82-28, 8067 659-52-40
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