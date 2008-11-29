Тимошенко проведет совещание

В понедельник, 1 декабря, в 9:30 под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится обсуждение инфраструктурных проектов развития сети дорог.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Вход в Дом правительства – с ул. Грушевского, 12/2, первый подъезд, 7-й этаж.

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