Fitch ухудшил прогноз 11 банков Украины до "негативного"

13:09, 28 ноября 2008
Общество
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Говорят, это еще не предел...

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам 11 украинских банков с "позитивного" на "негативный". Как сообщается в документах агентства, в список попали "Приватбанк", Первый украинский международный банк, банк "Кредит Днепр", "Индустриалбанк", банк "Крещатик", "Кредитпромбанк", "Пивденный банк", "Укргазбанк", VAB Банк, банк "Надра" и банк "Диамант". Рейтинги банков подтверждены на прежних уровнях.

Аналитики агентства отметили, что изменение прогнозов связано с возросшими опасениями надежности кредитных портфелей банков Украины в свете неустойчивости национальной валюты. По мнению представителей Fitch, во-первых, увеличивает риск изымания вкладов, так как вкладчики стремятся переводить национальную валюту в доллары. Во-вторых, качество активов способно ухудшиться гораздо быстрее.

Эти факторы дополняют уже существующие риски для качества активов украинских банков.

Агентство также отметило, что возможно снижение рейтингов, если ситуация не улучшится.

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