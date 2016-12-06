Охота ФСБ за "призраками" в Крыму: РосСМИ рассказали о закрытом судилище над "украинскими диверсантами"

Об этом пишет "Коммерсантъ".

Заседание суда 5 декабря проводилось в закрытом режиме. Как стало известно, окончательно обвинение предъявлено только двум гражданам Украины — Панову и Захтею. Они обвиняются в "покушении на диверсию и участии в незаконном вооруженном формировании".

В то же время защита обвиняемых говорит, что Панов и Захтей не имели отношения и к подготовке диверсий. По словам адвоката Панова, тот приезжал в Крым, чтобы подрабатывать там частным извозом. Впоследствии 7 августа он был задержан на пограничном посту уже при возвращении. По версии ФСБ, в течение трех последних суток Панов возил в качестве пассажира некоего гражданина, который, возможно, причастен к подготовке терактов на полуострове.

Захтей, по словам его адвоката, также работал таксистом в Крыму. Представитель защиты рассказал, что вечером 6 августа неизвестный по телефону предложил Захтею забрать троих мужчин с багажом в районе села Суворово на севере Крыма. При этом обещалось щедрое вознаграждение.

Однако по дороге в село машину Захтея, по его же словам, перехватили сотрудники ФСБ. Они сообщили, что его клиенты подозреваются в подготовке диверсий и предложили ему посодействовать в их поимке. Когда Захтей вместе с сотрудниками ФСБ, в числе которых был и подполковник Каменев, приехал на место, то завязалась перестрелка. В ходе нее Каменев был ранее, а впоследствии скончался в больнице.

Поначалу, как отмечается, сотрудники ФСБ якобы не могли точно установить роль Захтея в инциденте, но позже следователь посчитал его пособником диверсантов и предъявил ему соответствующее обвинение.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили осуществлению терактов» в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов». Как утверждают в российской спецслужбе, «одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого задержали».

Кроме того, в Крыму за якобы содействие в подготовке террористических актов был задержан Андрей Захтей. 5 декабря суд в Москве продлил арест Панову и Захтею до 7 марта 2017 года.