Из украинца Панова силой "выбивали" признания в якобы подготовке диверсий в Крыму - адвокат

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом после заседания Лефортовского районного суда Москвы сказал его адвокат Дмитрий Динзе.

"Не так у них все чисто в деле. Со слов моего подзащитного, к нему до сих пор ходят следователи и уговаривают отказаться от нас, как его адвокатов, указывают на то, что Олег Сенцов 20 лет получил, говорят «ты также получишь и уедешь», боятся, что он откажется от своих показаний или начнёт давать противоположные показания, боятся, что мы будем развивать тему с его пытками", - сказал Динзе.

По его словам, соответствующая жалоба подана в Следственный комитет РФ.

"Если они совершили пытки, они должны сидеть, а не расследовать уголовные дела и вести оперативно-розыскные мероприятия. Я считаю, что эти люди преступники", - подчеркнул адвокат.

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Кроме этого, Динзе сообщил, что Панова изолировали от внешнего мира и не дают возможности встретиться с консулом и родственниками.

Он сообщил, что Панова задержали 7 августа, а арестовали 10 августа, то есть его незаконно удерживали не менее чем сутки.

Динзе отметил, что он приехал в Крым как таксист и был задержан, когда возвращался на материковую Украину.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили осуществлению терактов» в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».

Как утверждают в российской спецслужбе, «одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого задержали».

Кроме того, в Крыму за якобы содействие в подготовке террористических актов был задержан Андрей Захтей.

Сегодня, 5 декабря, суд в Москве продлил арест Панову и Захтею до 7 марта 2017 года.