Наличный курс пара гривня/доллар в коммерческих банках Киева

Официальный курс гривни по отношению к доллару США снизился на 13 копеек – до 6,74 грн. Наличный курс покупки доллара сегодня в коммерческих банках Киева зафиксирован в среднем на уровне 6,75 грн./долл., продажи – 6,84 грн./долл.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару:

«Райффайзен Банк Аваль»: покупка - 6,70 грн./долл., продажа – 6,84 грн./долл.

Банк «Пивденный»: покупка 6,70 грн./долл., продажа 6,84 грн./долл.

«Донгорбанк»: покупка – 6,80 грн./долл., продажа – 6,84 грн./долл.;

Банк «Хрещатик»: покупка - 6,75 грн./долл., продажа – 6,84 грн./долл.;

«ОТП Банк»: покупка – 6,83 грн./долл., продажа – 6,84 грн./долл.;

Как сообщал УНИАН, вчера, 26 ноября, Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 6,60 грн. за доллар.

Напомним, с 28 ноября вступает в силу постановление НБУ о привязке официального курса гривни по отношению к доллару к курсу на межбанковском рынке.