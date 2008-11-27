Этой зимой дороги в Киеве будут посыпать новым реагентом

Этой зимой дороги столицы в скользкую погоду будут посыпать новым реагентом – кальций-хлором, вместо традиционной соли. В ближайшее время город должен получить 4 разбрасыватели реагентов с программируемой системой их дозирования и вакуумный пылесос для уборки тротуаров. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на генерального директора КК «Киевавтодор» Георгия ГЛИНСКОГО.

«В этом году дороги будут посыпать новым реагентом – кальций-хлором, который дает минимальную нагрузку на экологию города», – сообщил он во время презентации новой спецтехники для Киева.

По словам Г.ГЛИНСКОГО, на протяжении 10 месяцев 2008 г. столичная власть приобрела 45 единиц коммунальной техники. До конца года поступят еще 18 единиц техники, включая указанные разбрасыватели реагентов, и для уборки улиц.

«Среди новых машин есть прицепные машины «Магнум» для ремонта ям на дорогах, мощные дорожные комбинированные машины с переменным оборудованием – как для поливки, так и для посыпки дорог реагентами, и вакуумные подметально-уборочные машины «ШМИДТ», – рассказал Г.ГЛИНСКИЙ.

Кроме того, по данным КГГА, каждое дорожное управление в районах получило по автомобилю «Дорожная служба», оборудованном преобразователем напряжения и набором профессионального электроинструмента для выполнения оперативных дорожных работ. В целом в городском арсенале – 1 тыс. 600 единиц комбинированной уборочной техники для уборки столицы в летний и зимний периоды.

Всего уборкой города занимается 4,5 тыс. человек круглосуточно в зависимости от погодных условий. Больше 120 водителей на спецтехнике работают в каждом районе.