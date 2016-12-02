Возле Лукьяновского СИЗО, откуда экс-"беркутовцев" повезут в суд, все спокойно

Ситуация под Лукьяновским СИЗО, откуда в Святошинский суд должны доставить экс-"беркутовцев", спокойная. Об этом сообщил корреспондент в эфире телеканала "112 Украина".

"Ситуация (возле Лукьяновского СИЗО, – ред.) пока спокойная, никаких людей здесь нет. Только на двор следственного изолятора заехало два автозака. Возможно, они должны отвезти экс-"беркутовцев" до суда", – отметил корреспондент.

Возле Святошинского суда ситуация спокойная. У самого суда правоохранителей пока нет.

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"Ничего необычного мы не заметили. Из правоохранителей пока никого нет", – отметил корреспондент.

Напомним, сегодня 2 декабря, состоится допрос бывшего командующего внутренних войск Станислава Шуляка в режиме видеоконференции из Ростова. Начало допроса Шуляка как свидетеля в деле убийства людей во время Евромайдана запланировано на 13:00 в Святошинском суде. Стоит отметить, что допрос Шуляка планировался изначально 25 ноября – вместе с экс-президентом Виктором Януковичем.