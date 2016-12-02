Сегодня экс-командующий внутренних войск Шуляк будет свидетельствовать в деле об убийствах людей на Майдане

Сегодня, 2 декабря, состоится допрос бывшего командующего внутренних войск Станислава Шуляка в режиме видеоконференции из Ростова.

Начало допроса Шуляка как свидетеля в деле убийства людей во время Евромайдана запланировано на 13:00 в Святошинском суде.

Стоит отметить, что допрос Шуляка планировался изначально 25 ноября – вместе с экс-президентом Виктором Януковичем.

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Напомним, что 28 ноября после допроса Януковича, судья Ростовского областного суда (РФ) предложил начать допрос Шуляка в тот же день, однако председательствующий судья по делу экс-«беркутовцев» Сергей Дячук отметил, что участники процесса уже устали и рабочий день завершен, поэтому предложил провести его 2 декабря в 13.00.