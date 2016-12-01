Волонтеры предложили Луценко и Матиосу выделить немного денег из своих деклараций на покупку тепловизоров

Об этом инициаторы акции “Е-десятина” сообщили на странице “Вернись живым” в Фейсбук.

“Многим из вас он знаком как «Толя-тепловизор». После того, как прошлой осенью полстраны объясняло ему законы физики и принципы работы военной оптики - Главного военного прокурора Анатолия Матиоса представлять точно не нужно. Не прошло и года, как об этом «человеке-легенде» нам снова напомнили СМИ. На это раз его имя привлекло внимание из-за состояния указаны им в е-декларации. И так как сегодня, 1 декабря в нашей стране отмечается День работников прокуратуры - мы решили отправить письма с приветствиями и предложением поддержать армию пяти самым богатым сотрудникам Прокураторы, среди которых (какая неожиданность) - оказались и Генпрокурор - Юрий Луценко, и Главный военный прокурор Анатолий Матиос”, - пишут волонтеры.

Кроме Юрия Луценко и Анатолия Матиоса письма получат Старший следователь по особо важным делам Департамента специальных расследований ГПУ – Юрий Кривобок, старший следователь прокуратуры Харьковской области Денис Попов и Прокурор отдела поддержания государственного обвинения в суде Прокуратуры Киевской области Александра Галайба.

Также новые волонтерские обращения будут отправлены пяти «слугам Фемиды», которык указали немалые суммы в е-декларациях, ведь скоро будет отмечаться их профессиональный праздник - День работников Судов.

Волонтеры отмечают, что получатели предыдущее писем, среди которых народные депутаты, министры, мэры городов и руководители областных администраций – не спешат реагировать на обращения.

“С неутешительной динамикой ответов на наши обращения вы можете подробно ознакомиться по этой ссылке. Не знаем чем так заняты «власть имущие» и их многочисленные помощники, то ли работой в округах, то «распилом» бюджета, а может внимательно следят за новым реалити-шоу «Киев-Ростов», но - писать ответы они явно не спешат, и покупать тепловизоры собственно тоже”, - пишут они.

Напомним, после обнародования Е-деклараций волонтеры и ветераны АТО Виталий Дейнега, основатель «Вернись живым»; Роман Синицинк, соучредитель «Народный тыл»; Евгений Турчак, демоб. 95 ОДШБр, председатель Киевского городского союза ветеранов АТО Деснянского района г. Киева; Леонид Остальцев, демоб. 30 ОМБр, основатель «Pizza Veterano») предложили чиновникам помочь армии отдав долю наличных средств, или же «пожертвовав» одну из ценных вещей, что фигурирует в обнародованных е-декларациях чиновников, поскольку, по давней украинской традиции принято жертвовать 10% от своих доходов на добрые дела.

Инициаторы акции “е-десятина” отметили, что намерены направить письма всем чиновникам, которые “засветили” в е-декларациях значительные состояния, а ответы будут опубликованы на странице фонда “Вернись живым” в Facebook, которую читает 427 000 неравнодушных украинцев и ведущие СМИ.