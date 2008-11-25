Доллар на межбанке вырос
11:04, 25 ноября 2008Общество
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Котировки по евро-гривне тоже ушли вверх
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 6,42500/6,6750 грн., цены на российскую валюту поднялись до 0,2310/0,2395 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх – 8,2735/8,6050 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг ».
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,2884/1,2886 долл. США (понедельник – 1,2579/1,2581 долл. США).
В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.
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