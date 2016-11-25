Активисты проверяют каждое авто, выезжающее из Лукьяновского СИЗО, чтобы не допустить вывоза экс-"беркутовцев"

Как сообщает Радио Свобода, активисты, блокирующие выезд из СИЗО, представляются как представители организаций «Свободные люди», «Белый тигр». Кроме того, некоторые из активистов держит флаги «Правого сектора».

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Участники акции проверяют каждое авто, которое выезжает из СИЗО, чтобы не допустить вывоза «беркутовцев».

Как сообщал УНИАН, ранее в "Правом секторе" подтвердили свое участие в акции возле Лукьяновского СИЗО и объяснили, почему не хотят допустить вывоза экс-"беркутовцев".